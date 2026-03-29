Dopo la sconfitta referendaria, i membri della maggioranza si concentrano sui progetti ancora in sospeso, tra cui il Ponte sullo Stretto. Una figura politica ha definito questa infrastruttura come un segnale di speranza. Le discussioni si susseguono tra le diverse fazioni politiche, con opinioni contrastanti sulla realizzazione dell’opera. La questione resta al centro del dibattito pubblico e politico.

Archiviata la batosta referendaria, nella maggioranza ciascuno prova a ripartire dai dossier ancora fermi, meglio ancora se “di bandiera“. Matteo Salvini (nella foto), per esempio, va a Messina, dove un migliaio di persone partecipa alla manifestazione “L’ora del Ponte“, a favore della realizzazione della grande opera più discussa e contestata, appunto il Ponte sullo Stretto. "Non è il ponte della Lega, ma un’opera che fa risparmiare soldi, tempo e inquinamento – arringa la folla Salvini –. Come cambia la vita dei pendolari con una metropolitana che collega Sicilia e Calabria. I no sono ideologici e pregiudiziali. Il Ponte sarà il più grande... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’altro Sì di Salvini: "Il Ponte sullo Stretto segnale di speranza"

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