Valentina Cabassi ha annunciato il suo matrimonio con Ernia, nome d’arte di Matteo Professione, senza pubblicare post elaborati o foto speciali. La notizia è stata comunicata attraverso un messaggio semplice rivolto ai follower, senza dettagli aggiuntivi o dichiarazioni pubbliche. L’annuncio è arrivato senza annunci ufficiali o eventi pubblici, ma tramite un messaggio diretto sui social media.

Nessun post con proposte spettacolari, nessuna foto costruita e nessun annuncio in grande stile. Valentina Cabassi ha scelto un modo diverso per raccontare ai suoi follower una delle notizie più importanti della sua vita: il matrimonio con Ernia, all’anagrafe Matteo Professione. « Non volevo neanche fare l’annuncio », ha spiegato l’influencer parlando direttamente ai fan, raccontando di aver deciso di condividere la notizia quasi con naturalezza, dopo che alcuni utenti avevano iniziato a fare domande e ipotesi sui social. La coppia, che negli anni ha sempre mantenuto un profilo piuttosto riservato, ha scelto infatti di vivere questo momento lontano dall’esposizione mediatica. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - “Non volevo fare l’annuncio”: Ernia e Valentina Cabassi pronti al matrimonio

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