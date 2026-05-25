Valentina Cabassi ha annunciato che si sposerà con Ernia, padre della loro figlia Sveva. La cantante ha dichiarato che non condividerà dettagli sulla proposta di matrimonio e non mostrerà immagini o video relativi a quel momento. La notizia è stata comunicata senza ulteriori spiegazioni o anticipazioni sui preparativi o sulla cerimonia.

Valentina Cabassi ha annunciato che si sposerà con Ernia, padre di sua figlia Sveva, ma non mostrerà nulla della proposta. I due faranno una cerimonia intima e riservata Ernia e Valentina Cabassi dopo aver dato alla luce Sveva, si preparano a compiere il grande passo. La coppia ha deciso di sposarsi e a rivelarlo è stata l’influencer con un video in cui si mostra visibilmente emozionata dove però spiega che non vorrà rivelare troppo dettagli perchéa lei e Matteo (in arte Ernia) piace tenere una certa riservatezza ed intimità. In un lungo videoValentinafa chiarezza rivelando che la“sorella che si sposa” non è Martina (che attualmente è fidanzata con Rkomi) bensì sua sorella maggiore Francesca. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ernia e Valentina Cabassi si sposano: “Non vi racconterò come me l’ha chiesto” | VIDEO

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Ernia e Valentina Cabassi si godono le vacanze in Africa con la piccola Sveva

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