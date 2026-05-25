Una persona ha raccontato di aver perso il controllo mentre cercava di mantenere tutto in ordine, arrivando a sentirsi soffocata da questa pressione. La sua esperienza mostra come il tentativo di controllare ogni dettaglio possa trasformarsi in una gabbia invisibile, rendendo difficile lasciar andare. La discussione si è concentrata sulla difficoltà di accettare che non tutto può essere gestito, e sulla necessità di imparare a lasciar andare.

C ome smettere di “tenere tutto insieme”. C’è una forma di forza che ci viene insegnata presto: tenere tutto insieme, ma poi diventa una gabbia invisibile. Tenere, reggere, non cedere: all’inizio sembra una virtù. “Tenere tutto insieme” è spesso non permettersi di cadere, di deludere, di cambiare forma. Leggi anche › Perché ci si sente sempre stressati (anche quando non si sa bene perché) I segnali di difficoltà. Il primo segnale è la tensione costante. Non ti rilassi mai davvero, anche nei momenti di pausa, una parte di te resta vigile, pronta a intervenire, a sistemare, a prevedere. Poi c’è la difficoltà a chiedere aiuto, perché hai interiorizzato l’idea che devi farcela da sola, che mollare, anche solo un pezzo, significhi fallire. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non tutto si può controllare, a volte bisogna imparare a lasciar andare...

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