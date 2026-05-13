Il primo romanzo di Paolo Kessisoglu affronta il passaggio in cui una persona smette di essere figlia e inizia a tracciare un percorso indipendente, senza la presenza di un genitore. La narrazione si concentra su questo momento, evidenziando come la crescita comporti un cambiamento nel rapporto con le figure familiari e nella percezione di sé stessi. La storia si sviluppa attraverso le esperienze di un protagonista che si confronta con questa fase di transizione.

Il primo romanzo di Paolo Kessisoglu racconta il momento cruciale in cui si smette di essere figli e si ridisegna il proprio percorso senza un genitore. Così fa il protagonista, Federico, che si mette in viaggio con il fratello dopo la morte del padre. Vogliono ricomporre i segmenti di una vita lontana. Vissuta quando loro ancora non c’erano. Si intitola Ieri è il momento giusto, edito da Solferino. L’autore – attore e conduttore, noto per il duo comico con Luca Bizzarri – lo presenta oggi alle 18 in Salaborsa con Massimo Marino. Kessisoglu, quando ha capito che era il momento giusto per questo romanzo? "È un romanzo che non ho cercato. Ed ero diffidente, perché mi affaccio alle cose nuove con un po’ di circospezione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Bisogna imparare a conoscersi"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GESÙ PORTA RIPOSO ALLE ANIME NOSTRE

Notizie correlate

Bianca Guaccero frena sulle nozze con Giovanni Pernice: “Bisogna prima conoscersi negli alti e bassi”Bianca Guaccero è tornata a parlare delle presunte nozze con Giovanni Pernice e ha precisato che non sono così imminenti come gli ultimi gossip hanno...

Cani e padroni, un corso per conoscersi meglioNon è solo una questione di guinzaglio e croccantini, ma di responsabilità, conoscenza e, soprattutto, consapevolezza profonda del legame che ci...

Si parla di: Bisogna imparare a conoscersi; Amici, gli ultimi eliminati si raccontano: Alex e i problemi alimentari, Gard e gli anni bui in camera, Riccardo e le polemiche.

Salsa di prosciutto reddit