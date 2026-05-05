di Marco Baridon Il capitano della Juventus, Manuel Locatelli, ha parlato a margine della Première del documentario Stories of Strenght. (Inviato all’Allianz Stadium) – All’Allianz Stadium è stato presentato il documentario Stories of Strength – terza stagione dell’omonimo progetto nato nel 2023 per abbattere lo stigma legato alla salute mentale e incoraggiare il dialogo e la condivisione di esperienze. Presente all’evento anche il capitano della Juventus, Manuel Locatelli, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni di . Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) LEGGI ANCHE: Stories of Strenght, la Juventus e la salute mentale: all’Allianz Stadium la Première del documentario.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Locatelli: «Dipende tutto da noi, bisogna vincere le partite per andare in Champions» – VIDEO

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