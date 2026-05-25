Stando a uno studio recente, sia dormire troppo che troppo poco può accelerare il processo di invecchiamento. La ricerca indica che le persone che dormono meno di sette ore o più di nove ore a notte mostrano segnali più evidenti di invecchiamento cellulare rispetto a chi riposa tra queste due soglie. I ricercatori hanno analizzato campioni biologici e dati di sonno per determinare questa correlazione. Non sono stati effettuati interventi clinici o trattamenti.

Dormire troppo poco accelera l’invecchiamento. Ma anche dormire troppo può avere lo stesso effetto. È la conclusione sorprendente di una nuova ricerca pubblicata su Nature, che ha analizzato quasi mezzo milione di persone e ha scoperto come la durata del sonno sia strettamente collegata all’ età biologica dell’organismo. Lo studio, realizzato dal consorzio internazionale MULTI, ha utilizzato un approccio “multimodale”, combinando imaging cerebrale, proteomica e metabolomica per osservare come il sonno influenzi 23 differenti “orologi biologici” distribuiti in vari organi e sistemi del corpo. I ricercatori hanno identificato una relazione definita “a U ”: chi dorme troppo poco e chi dorme troppo mostra un invecchiamento biologico più rapido rispetto a chi mantiene una durata del sonno equilibrata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Non solo poche ore anche dormire troppo accelera l'invecchiamento

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era così divertente che ridevo mentre lo svegliavo dicendo Sbrigati e vieni fuori, idiota. DEVI SVEGLIARTI COSÌ IO POSSO ANDARE A DORMIRE lui non si preoccupava nemmeno se gli altri lo sentivano o si svegliavano e ripeteva solo AHHH CAA…+ x.com

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