Secondo gli esperti, dormire meno di sei ore a notte influisce sul metabolismo, portando a un aumento della fame, a un rallentamento del dimagrimento e a un’accelerazione dei segni di invecchiamento. In occasione della Giornata mondiale del sonno, si sottolineano le conseguenze di un sonno insufficiente, un problema che molti adulti considerano prioritaria rispetto ad altri desideri quotidiani.

Chiedete a qualsiasi adulto cosa desidera davvero: tra le risposte più gettonate (oltre al mutuo, alla pensione e a un appartamento a prezzo dignitoso) ci sono sicuramente otto ore di sonno indisturbato a notte. Perché per gestire scadenze di lavoro, bambini e un po’ di meritata vita sociale, la prima cosa che salta è spesso il riposo notturno: si va a letto sempre più tardi, si controlla il telefono prima di dormire e si punta la sveglia sempre prima, ripromettendosi, se va bene, di “recuperare nel weekend”. Ma la mancanza di sonno non porta semplicemente a sentirsi più stanchi: ha conseguenze ramificate sulla salute fisica e mentale ed è uno dei nemici della longevità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dormire meno di 6 ore cambia il metabolismo: aumenta la fame, rallenta il dimagrimento e accelera l’invecchiamento. I consigli degli esperti per la Giornata mondiale del sonno

La nutrizionista risponde. Dormire male fa ingrassare? Perché il sonno regola metabolismo, fame ed energia

13 marzo Giornata Mondiale del Sonno: dormire meglio grazie all'acqua termale

