Non solo Marc Marquez | a serio rischio per il Gran Premio del Mugello

Ducati sta attraversando un periodo difficile mentre la stagione di MotoGP procede, con attenzione rivolta anche a Marc Marquez. La situazione riguarda la squadra e il pilota, entrambi coinvolti in problemi che potrebbero influenzare la partecipazione al Gran Premio del Mugello. La condizione attuale della squadra e le eventuali ripercussioni sulla gara sono al centro delle discussioni nel paddock. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle cause o sulle conseguenze di questa situazione.

Il paddock della MotoGP guarda con attenzione verso Ducati, che sta affrontando giorni complicati mentre la stagione entra nel vivo. La situazione fisica di Marc Marquez rimane delicata: il pilota spagnolo continua la sua lunga fase di recupero dopo un’operazione al braccio e il team italiano procede con estrema cautela, senza voler forzare i tempi. L’ottimismo c’è, ma il rischio di ripercussioni è reale, soprattutto considerando quanto Marquez resti un riferimento competitivo fondamentale per l’intero progetto. A preoccupare non è solo Marquez. Francesco Bagnaia arriva a Mugello con la polso sinistro ancora dolorante dopo la caduta di Barcellona che lo aveva visto coinvolto insieme a Johann Zarco e Luca Marini. 🔗 Leggi su Sportface.it

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