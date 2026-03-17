Luca Cadalora sostiene Marc Marquez per il Gran Premio del Brasile nonostante le preoccupazioni sul circuito

Luca Cadalora ha dichiarato di ritenere che Marc Marquez possa partecipare al Gran Premio del Brasile, anche se ci sono delle preoccupazioni riguardo alle condizioni del circuito. Cadalora ha espresso fiducia nelle capacità del pilota e ha sottolineato che la decisione finale spetta allo staff medico e ai team. Al momento, non sono state annunciate variazioni sulla presenza di Marquez in gara.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Luca Cadalora, ex pilota e esperto del MotoGP, ha espresso il suo sostegno a Marc Marquez in vista del prossimo Gran Premio del Brasile. Nonostante alcune critiche riguardo alla compatibilità del circuito di Goiania con le caratteristiche del pilota spagnolo, Cadalora prevede che Marquez avrà buone possibilità di competere per la vittoria. Il layout di Goiania, con ben nove curve a destra su quattordici, ha sollevato dubbi sulla capacità di Marquez di performare al meglio, considerati i suoi noti problemi alla spalla destra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Luca Cadalora sostiene Marc Marquez per il Gran Premio del Brasile, nonostante le preoccupazioni sul circuito. Articoli correlati Leggi anche: Preoccupazioni per la sicurezza delle aree di fuga al Gran Premio del Brasile di MotoGP. Leggi anche: Alex Marquez sicuro della scelta del team MotoGP 2027 dopo il colloquio con Marc Marquez.