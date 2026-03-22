Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Marc Marquez ha inaugurato la sua stagione 2026 di MotoGP nel migliore dei modi, ottenendo una vittoria nel GP Sprint del Brasile. La giornata, però, è stata segnata da momenti di intensa frustrazione, in particolare a causa del ritardo nell’inizio della gara provocato da un’inquietante apertura di un sinkhole sulla retta principale del circuito. Dopo l’ottimo inizio di stagione di Ducati, che ha visto una grande prestazione in Thailandia, Marquez ha dimostrato di essere ancora in grado di fare la differenza, conquistando così il suo primo successo dell’anno in Brasile. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Marc Marquez critica le decisioni MotoGP per il ritardo del Gran Premio del Brasile.

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