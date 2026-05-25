Alcune attrici e nobili erano note non solo per le loro carriere o titoli, ma anche per le collezioni di gioielli che possedevano. Le loro raccolte includevano pezzi molto costosi, sfarzosi e spesso considerati di grande valore storico. Molti di questi gioielli erano decorati con pietre preziose di grandi dimensioni e design elaborati, destinati a rappresentare status e ricchezza. Le collezioni di queste figure sono state spesso oggetto di interesse e studio per il loro valore artistico e patrimoniale.

I monili in questione sono inestimabili non solo perché fatti d'oro e pietre rare, ma anche per il loro valore storico dato che appartenevano alle protagoniste di un'epoca indimenticabile. Dopo la scomparsa delle proprietarie molti sono stati messi in mostra o battuti all'asta: quella organizzata nel 1996 da Sotheby's per la vendita degli oggetti appartenuti a Jackie Kennedy, per esempio, scatenò una vera e propria ondata d'isteria, dovuta all'affetto che la gente provava per l'ex first lady e al conseguente desiderio di accaparrarsi qualcosa che le fosse appartenuto. Per sperare di accedere all'evento era necessario acquistarne prima il catalogo di 584 pagine, per poi sperare di essere sorteggiati tra i tantissimi ad averlo richiesto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Non solo Liz Taylor: le cinque dive con le collezioni di gioielli più preziose, sfarzose e stravaganti

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Why Colombian Emeralds Are The Most Expensive In The World | So Expensive

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