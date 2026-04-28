Durante una recente intervista, l'ex attaccante ha espresso il suo giudizio su alcuni giocatori in vista della prossima stagione. Ha dichiarato che il portiere non sarebbe adatto alla Juventus e ha commentato le possibili mosse di mercato, escludendo l'acquisto di un attaccante di spessore come Lewandowski. Ha inoltre indicato Gabriel Jesus come una possibile alternativa, sottolineando che la conferma di Vlahovic da sola non sarebbe sufficiente.

La crisi degli attaccanti della Juve non sembra avere una fine. Spalletti ci convive da un po’ di tempo, dovendo tarare le forze con le esigenze di calendario e non solo. Vlahovic è appena tornato a disposizione, Yildiz non è al meglio e al tecnico non resta che continuare a dare fiducia a David. Che però, spiega Fabrizio Ravanelli, uno che di Juve ne sa, “ha pagato troppo il salto di qualità”. Non a caso il club ha avviato già le riflessioni sulla ricostruzione del reparto offensivo, spaziando dall’ipotesi di rinnovare Vlahovic a fine stagione a quella d’imbarcare un top player all’ultimo ballo come Lewandowski. Sulla ricostruzione, l’ex attaccante ha un’idea molto precisa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ravanelli boccia David: "Non è da Juve". E fa il mercato: "No a Lewa, prenderei Gabriel Jesus"

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