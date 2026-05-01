Milan come giochi con Gabriel Jesus? Numeri infortuni e un dubbio tattico

Il Milan sta valutando l'acquisto di Gabriel Jesus in vista della prossima stagione. La società ha analizzato le sue prestazioni recenti, considerando anche gli infortuni che l'hanno coinvolto e le possibili implicazioni tattiche. Al momento, si sta discutendo su come potrebbe inserirsi nel modulo 3-5-2 adottato dalla squadra, con un focus sui ruoli e le eventuali rotazioni. La decisione finale sarà presa nelle prossime settimane.

Gabriel Jesus potrebbe essere una delle soluzioni per l'attacco del Milan: il nome dell'attaccante brasiliano classe 1997 è stato accostato spesso ai rossoneri. Ieri, dopo il summit di mercato tra Allegri e dirigenza presso 'Casa Milan', è tornato di moda proprio il brasiliano. Verso l'estate, potrebbe essere la punta giusta per rinforzare l'attacco di Massimiliano Allegri. Il contratto in scadenza nel 2027, potrebbe agevolare l'operazione con l'Arsenal, anche perché Gabriel Jesus non è più una prima opzione per Arteta. Perché potrebbe essere utile al Diavolo? In stagione ha giocato 12 partite in Premier League segnando due gol, in Champions League 6 presenze con due gol.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, come giochi con Gabriel Jesus? Numeri, infortuni e un dubbio tattico Notizie correlate Ceccarini sicuro: “Milan, piccolo sondaggio per Gabriel Jesus. In estate …”Il Milan a gennaio ha chiuso la sessione invernale di calciomercato con il solo arrivo di Niclas Fullkrug (tra l'altro in prestito secco). Gabriel Jesus-Milan, c’è la conferma: un dettaglio fa sognare i tifosiGabriel Jesus si avvicina a grandi passi all’addio all’Arsenal: ecco le ultime sul futuro del centravanti brasiliano. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Vertice di mercato Allegri-Milan per l'estate: da Gila e Goretzka alla sorpresa Gabriel Jesus, tutti i nomi sul tavolo; Penultima giornata di Serie A all'ora di pranzo? La clamorosa anticipazione del presidente di Lega A Simonelli; Calciatori e allenatori appoggiano Malagò, Abete non molla: presenterà la candidatura in FIGC; Al di fuori delle liste recenti, Gabriel Jesus prevede di tornare in nazionale per la Coppa del Mondo 2026. Il Milan valuta Gabriel Jesus per rinforzare l’attacco: cosa filtraIl Milan si guarda attorno per rinforzare l'attacco della prossima stagione. Ecco il possibile obiettivo gradito da Allegri. newsmondo.it Milan-Gabriel Jesus, il brasiliano dell'Arsenal è un nome per l'attaccoI rossoneri lavorano già sul mercato e avrebbero individuato nell'attaccante brasiliano dell'Arsenal un possibile obiettivo per il reparto d'attacco, dove Allegri è alla ricerca di un centravanti dopo ... sport.sky.it . @gabrieljesus9 al @acmilan: stipendio e costi. Ecco il piano per fare quadrare i conti - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #GabrielJesus #transfers x.com Spunta un nuovo nome per l'attacco! Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Gabriel Jesus sarebbe tra gli obiettivi primari per l'attacco rossonero Il brasiliano, in scadenza nel 2027, ha siglato in questa stagione 5 reti in 25 presenze, molto spess - facebook.com facebook