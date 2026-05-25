Prima della partita Torino-Juve, gli ultras hanno interrotto il match, prendendo il controllo dell’evento. Si tratta di un episodio che si ripete nel calcio italiano, ricordando altri momenti di tensione come il caso del bambino morto, che poi si è rivelato inesistente, e le azioni di alcuni tifosi noti come Genny a’ carogna. La presenza di gruppi ultras in queste occasioni ha spesso causato interruzioni e disordini, evidenziando problemi ricorrenti negli stadi italiani.

Ultrà che prendono in ostaggio la partita, stadi sequestrati da pochi o tanti non importa: è sempre game over, anche quando poi si gioca. Qui si dice di partite sospese, e con esse sospeso il (buon)senso dello sport. L’ultima il derby di Torino, slittato di un tempo. Gli scontri, il tifoso ferito e ricoverato in codice rosso, la curva della Juventus che chiedeordina - sì, ordina - ai giocatori di non iniziare la partita, poiché la minaccia è evidente: qui altrimenti scoppia il finimondo. Diplomazie, compromessi, regolamenti. Vale tutto, non vale niente. Scene vergognose, violente, scandalose, deplorevoli, surreali, deprimenti, offensive, poi gli aggettivi finiscono. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Non solo il derby di Torino: quando gli ultras prendono in ostaggio la partita

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Contestato Cairo anche a fine partita, gli Ultras si trovano sotto la tribuna

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