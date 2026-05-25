Non paga il conto e minaccia il proprietario del ristorante | condanna confermata per un 43enne di Eboli
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un uomo di 43 anni di Eboli, che, dopo aver mangiato in un ristorante, si rifiutò di pagare il conto e minacciò i proprietari con un coltello. L’uomo è stato giudicato colpevole di estorsione e minaccia. La sentenza definitiva segue il procedimento legale avviato dopo l’incidente, avvenuto alcuni mesi fa. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.
Condanna confermata dalla Corte di Cassazione per un 43enne originario di Eboli che, dopo aver consumato un pasto al ristorante, si era rifiutato di saldare il conto minacciando i titolari con un coltello. Per i giudici della Settima Sezione Penale, infatti, la condotta integra pienamente il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Franchino Lascia il Web 1000 Video Eliminati e il Lungo Sfogo in Live | RUVIDO 321
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Johnny Micalusi: assolto in appello il proprietario del ristorante dei vip Assunta Madre
Coldiretti: «L'agricoltura padovana paga il conto del maltempo»Le grandinate di ieri, 11 maggio, hanno colpito anche la provincia di Padova, principalmente nell’area dell’Alta.