Non paga il conto e minaccia il proprietario del ristorante | condanna confermata per un 43enne di Eboli

Da salernotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un uomo di 43 anni di Eboli, che, dopo aver mangiato in un ristorante, si rifiutò di pagare il conto e minacciò i proprietari con un coltello. L’uomo è stato giudicato colpevole di estorsione e minaccia. La sentenza definitiva segue il procedimento legale avviato dopo l’incidente, avvenuto alcuni mesi fa. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

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Condanna confermata dalla Corte di Cassazione per un 43enne originario di Eboli che, dopo aver consumato un pasto al ristorante, si era rifiutato di saldare il conto minacciando i titolari con un coltello. Per i giudici della Settima Sezione Penale, infatti, la condotta integra pienamente il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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