Non paga il conto e minaccia il proprietario del ristorante | condanna confermata per un 43enne di Eboli

Notizia in breve

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un uomo di 43 anni di Eboli, che, dopo aver mangiato in un ristorante, si rifiutò di pagare il conto e minacciò i proprietari con un coltello. L’uomo è stato giudicato colpevole di estorsione e minaccia. La sentenza definitiva segue il procedimento legale avviato dopo l’incidente, avvenuto alcuni mesi fa. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.