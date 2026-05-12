Coldiretti | L' agricoltura padovana paga il conto del maltempo
Le grandinate di ieri, 11 maggio, hanno colpito anche la provincia di Padova, principalmente nell’area dell’Alta. Secondo Coldiretti, i danni all’agricoltura sono stati significativi in questa regione, con colture danneggiate dal maltempo. La perturbazione ha interessato diverse zone, lasciando il segno sulle coltivazioni locali. Nessuna informazione è stata fornita in merito a eventuali danni specifici o alle conseguenze immediate per gli agricoltori.
Le grandinate di ieri, 11 maggio, si sono abbattute anche sulla provincia di Padova, in particolar modo sulla zona dell'Alta. Secondo Coldiretti, «sono alcune centinaia gli ettari di coltivazioni colpite dal maltempo», con danni in via di quantificazione.«Questi episodi – afferma Roberto Lorin.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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