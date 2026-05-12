Coldiretti | L' agricoltura padovana paga il conto del maltempo

Le grandinate di ieri, 11 maggio, hanno colpito anche la provincia di Padova, principalmente nell’area dell’Alta. Secondo Coldiretti, i danni all’agricoltura sono stati significativi in questa regione, con colture danneggiate dal maltempo. La perturbazione ha interessato diverse zone, lasciando il segno sulle coltivazioni locali. Nessuna informazione è stata fornita in merito a eventuali danni specifici o alle conseguenze immediate per gli agricoltori.

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