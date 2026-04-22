Johnny Micalusi | assolto in appello il proprietario del ristorante dei vip Assunta Madre

E’ stato assolto dai giudici della Corte di Appello di Roma Gianni Micalusi, conosciuto da tutti come “Johnny” e titolare nella capitale del noto ristorante frequentato da vip e calciatori, Assunta Madre.L’imprenditore 62enne di Terracina, accusato di intestazione fittizia di beni e.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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Johnny Micalusi, titolare dell’Assunta Madre, era stato arrestato nel 2017 insieme ad altre persone con l’accusa di riciclaggio e intestazione fittizia di beni. - facebook.com facebook