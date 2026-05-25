La Spal esce sconfitta nel primo turno dei playoff nazionali, con un arbitraggio giudicato vergognoso. Un guardalinee ha influenzato la decisione del direttore di gara, portando all’annullamento di due gol dell’Ars, entrambi validi. La squadra avrebbe potuto approfittare di diverse occasioni, ma le ha sprecate. La partita si è conclusa con decisioni discutibili e un risultato che complicano il cammino dei biancazzurri.

Finisce male per la Spal, il primo round di playoff nazionali. Finisce male per una terna capace di un arbitraggio vergognoso, con un guardalinee che induce il direttore di gara ad annullare per fuorigioco non uno, ma due gol dell’Ars che erano indiscutibilmente più che validi. I fermo immagine sono sotto gli occhi di tutti, e condannano troppo pesantemente i padroni di casa. Però sarebbe riduttivo fermarsi soltanto a questi pur decisivi istanti. Sullo 0-1, con l’uomo in più per l’espulsione del goleador Coulibaly, la Spal si è riversata in avanti con la consueta rabbiosa reazione, creando diverse occasioni che i due presunti bomber deputati si sono divorati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Non è finita, ma ora tutto si è maledettamente complicato. Biancazzurri derubati e spreconi. Gettate al vento troppe occasioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Irrompre il freddo ma nel weekend dell'ora legale cambia ancora tutto: attenzione al ventoNelle prossime 36 ore, le condizioni meteorologiche in Italia subiranno un cambiamento significativo a causa dell’ingresso di un nucleo di aria...

Biancazzurri, l’ora degli abbracci. Ma il calciomercato è subito vivaceOggi si svolge l’ultima seduta stagionale della squadra biancazzurra allo stadio Lungobisenzio, chiudendo così il campionato.

Temi più discussi: Città di Formia - Celli, è finita: primi sondaggi per il difensore goleador; Brescia, finalmente i play-off: ma la sfida-B inizia senza tifosi; Brescia, Corini predica calma: Non è finita, ora un Rigamonti pieno; Ars et Labor, corto muso d'oro: Medicina battuto, si va alla fase finale - DIRETTA e VIDEO.

Lazio-Fiorentina, pari con gialloLa gara dell'Olimpico finisce 1-1 con reti di Maresca per gli ospiti e Siviglia per i biancazzurri. Ma i viola protestano per un rigore con espulsione negato ROMA, 22 maggio 2005 - E' finita 1-1. Ma l ... gazzetta.it

Diplomazia: Ferrara (ambasciatore), non è finita, ma è minacciata dalla pseudo-diplomaziaLa diplomazia non è ancora finita. Con questa affermazione l’ambasciatore Pasquale Ferrara ha concluso la sua lectio magistralis all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, in occasione del ... agensir.it