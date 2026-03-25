Nelle prossime 36 ore, le condizioni meteorologiche in Italia subiranno un cambiamento significativo a causa dell’ingresso di un nucleo di aria fredda proveniente dall’area artica. Questo impulso di aria fredda favorirà la formazione di un vortice ciclonico sul Mediterraneo. Nel fine settimana, con l’adozione dell’ora legale, si prevedono anche variazioni nei venti e nelle temperature.

Nelle prossime 36 ore lo scenario meteo cambierà nuovamente e drasticamente sull'Italia per l'ingresso sul Mediterraneo di un nucleo di aria fredda di matrice artica che stimolerà la formazione di un profondo vortice ciclonico. Il minimo si formerà mercoledì sera sottovento alle Alpi ed entro la giornata di giovedì si sposterà sul medio Adriatico con valori barici fino a 992hPa. Il fronte perturbato associato al vortice raggiungerà entro la fine di mercoledì tutto il Nord e da giovedì anche il Centro e il Sud. I fenomeni saranno soprattutto rovesci e temporali e data la sensibile diminuzione delle temperature avremo anche grandinate e abbondanti cadute di graupel (neve tonda). 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Irrompre il freddo ma nel weekend dell'ora legale cambia ancora tutto: attenzione al vento

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