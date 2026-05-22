Oggi si svolge l’ultima seduta stagionale della squadra biancazzurra allo stadio Lungobisenzio, chiudendo così il campionato. Ieri, il gruppo ha trascorso un pomeriggio diverso dal solito, mentre il calciomercato si riaccende con movimenti e discussioni sui possibili acquisti e cessioni. La sessione di oggi segna la conclusione delle attività di campo prima di una fase di attesa e valutazione delle prossime mosse. La squadra si prepara quindi a salutare la stagione e a pianificare il futuro.

Va in scena oggi l’ultima seduta stagionale del Prato allo stadio Lungobisenzio, dove ieri il gruppo biancazzurro ha vissuto un pomeriggio diverso dal solito. Un pomeriggio all’insegna del divertimento e dell’inclusione, grazie alla presenza della Polisportiva Aurora, l’associazione con finalità sociali che si impegna attivamente in modo autentico e costante, proponendosi di essere promotrice di benessere mentale e fisico attraverso esperienze in vari contesti fra cui lo sport, e che con i suoi ragazzi è stata protagonista sul manto erboso dell’impianto di via Firenze assieme ai calciatori lanieri. Un appuntamento a cui entrambe le realtà tenevano particolarmente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Biancazzurri, l’ora degli abbracci. Ma il calciomercato è subito vivace

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