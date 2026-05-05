Gli avvocati di Andrea Sempio hanno comunicato che il loro assistito non risponderà alle domande durante l'interrogatorio previsto nel procedimento legale relativo al caso di Garlasco. La decisione è stata presa prima dell'inizio dell'udienza, che si svolgerà nei prossimi giorni. Sempio è coinvolto nell'indagine che riguarda il delitto avvenuto nella cittadina lombarda, ma finora non ha fornito dichiarazioni ufficiali.

Andrea Sempio, indagato nel caso del delitto di Garlasco, si avvarrà della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio previsto per mercoledì 6 maggio a Pavia. Lo hanno reso noto i suoi legali. In una nota gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia hanno spiegato di avere conferito un incarico a uno psicoterapeuta per una consulenza personologica sul loro assistito, ritenuta indispensabile prima di sottoporsi all’interrogatorio. Nel comunicato riportato dall’agenzia Agi, i due legali di Sempio hanno sottolineato che “le indagini non sono chiuse” e, dunque, “il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo” e hanno evidenziato, inoltre, che “il fascicolo delle indagini, oltre che incompleto, non è ancora visionabile”.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, perché Andrea Sempio nell'interrogatorio non risponderà alle domande: l'annuncio dei suoi avvocati

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