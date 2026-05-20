Garlasco altre scoperte su Andrea Sempio | la nuova perizia

A Garlasco, nel caso legato all’omicidio di una giovane donna, sono state presentate nuove perizie che aggiungono dettagli alle indagini in corso. Le analisi si concentrano su elementi già noti, ma forniscono ulteriori approfondimenti sulle prove raccolte durante le indagini. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e degli inquirenti, con le nuove risultanze che potrebbero influenzare il prosieguo del procedimento giudiziario. La vicenda continua a essere sotto osservazione da parte di tutte le parti coinvolte.

Nel cuore di uno dei casi più discussi della cronaca italiana, quello del delitto di Garlasco, emergono nuove valutazioni che rischiano di rimettere in discussione alcune certezze investigative. Le intercettazioni attribuite ad Andrea Sempio, considerate centrali nella ricostruzione della Procura di Pavia, finiscono ora sotto la lente di un’analisi tecnica che ne mette in dubbio la lettura fin qui proposta. >> Garlasco, l’annuncio a sorpresa dell’avvocato Antonio De Rensis in tv: “Deve arrendersi” A sollevare interrogativi è l’ingegnere informatico forense Michele Vitiello, intervenuto pubblicamente per evidenziare possibili discrepanze tra quanto riportato nei brogliacci e ciò che effettivamente si percepisce dagli audio originali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Garlasco, Andrea Sempio indagato: la nuova ricostruzione del delitto

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