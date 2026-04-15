Un attacco hacker ha colpito una nota piattaforma di prenotazioni online, provocando il furto di dati di oltre 30 milioni di strutture ricettive in tutto il mondo. Tra le informazioni sottratte figurano nomi, indirizzi email e numeri di telefono degli utenti registrati. La società, con sede ad Amsterdam, non ha ancora comunicato il numero esatto di persone coinvolte nell’incidente.

La società, che ha sede ad Amsterdam e ha in elenco più di 30 milioni di strutture ricettive in tutto il mondo, ha rifiutato di dire quante persone siano state colpite dall'hacking. Booking ha poi informato i suoi utenti di aver cambiato il codice Pin per le prenotazioni già effettuate e coinvolte n.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Attacco hacker a Booking, rubati nomi, e-mail e numeri di telefono ad utenti; la società ha in elenco più di 30 milioni di strutture ricettive

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