A Pontedera, un'organizzazione criminale ha messo a segno una serie di truffe ai danni di strutture ricettive, fingendosi finanzieri. La banda inviava messaggi e telefonate, richiedendo pagamenti o dati sensibili con la scusa di verifiche ufficiali. Le indagini hanno portato all’identificazione di diversi membri coinvolti e alla scoperta di un sistema ben strutturato per ingannare gli operatori del settore. Le autorità hanno sequestrato documenti e strumenti utilizzati per portare avanti le frodi.

Pontedera, 19 maggio 2026 – Un’organizzazione criminale specializzata in truffe alle attività riecettive delle principali città e località turistiche di ben 17 regioni italiane, è stata scoperta e disarticolata dalla guardia del comando provinciale di Pisa – nello specifico della compagnia di Pontedera – sotto il coordinamento della procura della Repubblica pisana. Pisa, Verona, Padova e Perugia le principali città e province italiane le cui attività ricettive sono finite nella rete dell’organizzazione criminale. L’operazione è scaturita da alcune segnalazioni che alcuni operatori del settore alberghiero della zona hanno fatto alla compagnia delle Fiamme Gialle di Pontedera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La truffa dei falsi finanzieri. Danni a strutture ricettive: ecco come funzionava il raggiro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

VIDEO INCHIESTA - Le truffe finanziarie che stanno rovinando migliaia di italiani

Sullo stesso argomento

Truffa agli hotel, scoperto il raggiro dei falsi finanzieriPisa, 18 maggio 2026 – Smantellata una banda di falsi appartenenti alla guardia di finanza che avrebbero truffato hotel in località turistiche di 17...

Truffa nel Trevigiano: finti finanzieri a casa con falsi tesserini? Domande chiave Come fanno i truffatori a superare i controlli con i falsi tesserini? Quale trappola psicologica usano per convincere le vittime a...

La truffa dei falsi finanzieri. Danni a strutture ricettive: ecco come funzionava il raggiroPontedera, 19 maggio 2026 – Un’organizzazione criminale specializzata in truffe alle attività riecettive delle principali città e località turistiche di ben 17 regioni italiane, è stata scoperta e ... lanazione.it

Truffa dei falsi rimborsi fiscali: l’Agenzia delle Entrate lancia l’allarme. Come difendersi?Per l’ennesima volta il cybercrimine lancia una campagna di phishing a tema Agenzia delle entrate, in questo caso millantando rimborsi fiscali inesistenti. repubblica.it