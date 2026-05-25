In diversi paesi, tra cui gli Stati Uniti e l’Italia, i reading retreat attirano appassionati di libri che si riuniscono per condividere letture e discutere di letteratura. Questi eventi, spesso organizzati in ambienti tranquilli e immersivi, favoriscono incontri tra persone con gusti simili, creando rapidamente un senso di connessione. La partecipazione cresce, con gruppi che si formano facilmente intorno a passioni letterarie comuni.

«N on ci sono amicizie più rapide di quelle tra persone che amano gli stessi libri». La citazione (dello scrittore statunitense Irving Stone) spiega parte del successo dei reading retreat. Da New York all’Italia, i viaggi organizzati intorno al piacere della lettura mietono appassionati ogni stagione di più, e mai come nel 2026. Ma se la prospettiva di incontrare persone con gli stessi interessi letterari accende l’entusiasmo, il fatto che poi si realizzi è relativamente importante. Anzi, spiegano Giulia Buzzoni e Gaia Lapasini, anime di Viaggiare coi libri: «Spesso i lettori hanno gusti diversi: i ritiri diventano allora un’occasione per uscire dalla propria comfort zone e lasciarsi incuriosire dagli altri ». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Non ci sono amicizie più rapide di quelle tra persone che amano gli stessi libri». La citazione (dello scrittore Irving Stone) spiega solo parte del successo dei reading retreat. Dagli Usa all'Italia

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Non ci sono amicizie più rapide di quelle tra persone che amano gli stessi libri (Irving Stone)

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