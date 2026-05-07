A Ferrara si è conclusa con successo la tradizionale Festa del Libro, che ha attirato circa 6.000 persone. Durante l’evento, numerosi dibattiti si sono svolti all’interno di edifici storici della città, coinvolgendo pubblico e autori. Diversi giornalisti di rilievo sono intervenuti, partecipando a incontri e presentazioni che hanno animato l’atmosfera della manifestazione. La manifestazione ha offerto una panoramica sulla letteratura e sulla cultura locale.

? Cosa scoprirai Quali luoghi storici hanno ospitato i dibattiti tra i palazzi?. Chi sono i giornalisti di rilievo che hanno partecipato?. Come è stata distribuita la partecipazione tra i vari spazi cittadini?. Perché il sindaco ha già confermato l'appuntamento per il 2027?.? In Breve Eventi distribuiti tra Teatro Comunale, Palazzo Diamanti, Spazio Antonioni, San Paolo e Meis.. Oltre 300 copie di libri vendute nei corner dedicati durante i tre giorni.. Nuova edizione programmata per il periodo dal 30 aprile al 2 maggio 2027.. Sinergia tra Comune, Fondazione Teatro Comunale e quotidiano storico locale.. Oltre 6mila persone hanno partecipato alla prima edizione della Festa del a Ferrara, segnando il successo di tre giorni di appuntamenti culturali tra il 1 e il 3 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrara, successo per la Festa del: 6mila persone tra cultura e libri

Notizie correlate

Vigili del fuoco, il bilancio. Interventi a quota 6mila in cima la ricerca personeI soccorsi alle persone e gli incidenti sul lavoro, gli incendi e i sinistri, rimangono al primo posto nelle statistiche degli interventi dei vigili...

Ferrara, l’editoria scopre il legame tra grandi libri e musei? Cosa sapere L'Università di Ferrara apre il 5 maggio al Teatro Verdi il festival editoria-musei.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Festa Del Corriere Della Sera Successo A Ferrara; Concerti, è braccio di ferro: nasce il collettivo ‘No Baldunara’. Basta abusare del centro storico; Festival di Minirugby al CUS Ferrara: una giornata di sport, inclusione e corretti stili di vita; Ferrara Inline 2026, sport e valori in Piazza: successo per la 67ª edizione.

Ferrara, il racconto della città con lo sguardo sul mondo. La Festa del Corriere e l'abbraccio dei lettori: «Sale piene e risposta sorprendente, un successo»L'ultima giornata della festa per i 150 anni del Corriere della Sera. A chiudere la prima edizione i racconti intimi di celebri ferraresi: Daria Bignardi, Elisabetta Sgarbi e Vasco Brondi e le eccelle ... corrieredibologna.corriere.it

FESTA DEL CORRIERE DELLA SERA A FERRARA: OLTRE 6 MILA PRESENZE PER LA PRIMA EDIZIONE. L'APPUNTAMENTO TORNA NEL 2027Gli eventi si sono svolti da venerdì 1 a domenica 3 maggio in diverse sedi prestigiose della città, come il Teatro Comunale, Palazzo Diamanti, lo Spazio Antonioni, il Complesso di San Paolo e il MEIS. cronacacomune.it

Il Teatro 23 di Cinecittà si prepara a celebrare la grande festa del cinema italiano, giunta alla sua 71ª edizione. Riconoscimenti ai miglior film, registi, attori e professionisti del settore - facebook.com facebook