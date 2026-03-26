Mobilità docenti se nella domanda si inseriscono sia preferenze provinciali sia interprovinciali quale ordine segue il sistema nell’elaborazione?

La domanda di mobilità per i docenti deve essere presentata entro il 2 aprile. Quando si inseriscono preferenze sia provinciali che interprovinciali, il sistema segue un ordine preciso nell’elaborazione delle richieste. La modalità di compilazione della domanda può influire sull’esito del movimento richiesto, rendendo importante rispettare le procedure indicate.

Mobilità docenti: la domanda scade il 2 aprile. La modalità con cui si compila la domanda può essere fondamentale per ottenere o meno il movimento richiesto. Quando si inseriscono preferenze sia provinciali che interprovinciali, come funziona il sistema informatico che assegna le cattedre libere? L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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