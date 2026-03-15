L'oroscopo di lunedì 16 marzo 2026 | Acquario e Gemelli ci insegnano cosa sia l'opportunità

Lunedì 16 marzo 2026, l’oroscopo evidenzia che l’attenzione si concentra sulla Luna in Acquario e su Mercurio retrogrado in Pesci. Durante questa giornata, le opportunità si presentano attraverso cambiamenti rispetto ai piani iniziali, portando a una riconsiderazione delle scelte fatte. La giornata si caratterizza per una dinamica di rottura rispetto alle aspettative precedenti, influenzando l’andamento di diversi segni zodiacali.

C'è un oroscopo intenso lunedì 16 marzo 2026, tra la Luna in Acquario e Mercurio retrogrado in Pesci: le opportunità derivano dalla rottura del percorso così come l'avevamo previsto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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