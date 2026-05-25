Non chiamateli studenti ma delinquenti la Gilda attacca dopo l’aggressione ai docenti a Parma

Dopo l’aggressione di due docenti a Parma, la Gilda degli Insegnanti ha definito gli studenti coinvolti come “delinquenti” e ha criticato il comportamento degli studenti, non chiamandoli più semplicemente studenti. L’attacco si aggiunge a una serie di episodi di violenza contro il personale scolastico. La Gilda ha espresso forte disappunto per quanto accaduto, evidenziando la gravità del problema e chiedendo interventi concreti.

Dopo l’ennesimo episodio di violenza ai danni del personale scolastico, stavolta a Parma, dove due docenti sono stati aggrediti, il sindacato Gilda degli Insegnanti alza il tono e parla chiaro. “Non chiamateli studenti, ma delinquenti – ha dichiarato all’Adnkronos – e come tali vanno trattati”. Il coordinatore nazionale Vito Carlo Castellana non usa giri di parole nel commentare quanto accaduto nella città emiliana. “Non si può far finta di nulla davanti a episodi di tale gravità – ha aggiunto – in questo modo la violenza diventa quotidianità”. Castellana è tornato sull’argomento anche con un post su Facebook, in cui ha richiamato la necessità di un deciso cambio di rotta per la scuola italiana. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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