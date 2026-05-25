Non aprite quella porta | a Perugia una tre giorni contro le truffe agli anziani

A Perugia si svolge una tre giorni dedicata alla lotta contro le truffe agli anziani. Durante l'evento vengono organizzate attività e incontri per informare e sensibilizzare sulla prevenzione di truffe e raggiri. Le iniziative puntano a coinvolgere direttamente il pubblico, con l’obiettivo di far conoscere i rischi e le modalità di difesa. La campagna si concentra sulla comunicazione e sulla consapevolezza delle persone più vulnerabili.

"Sensibilizzare significa mettere le persone di fronte a un problema concreto e chiedere loro di scegliere come reagire". È con questo spirito che nasce la campagna “Non aprite quella porta! ”, una tre giorni interamente dedicata al contrasto delle truffe ai danni degli anziani e delle persone. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Confessions secrètes - Film complet - Bernard GIRAUDEAU - Paul GUERS - Téléfilm Suspens (FP)

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