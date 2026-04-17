Recentemente, presso la parrocchia di San Giovanni Bosco a Taranto si è tenuto un incontro dedicato alla prevenzione delle truffe rivolte agli anziani. L’evento, organizzato sotto la guida di don Giovanni Monaco, ha coinvolto residenti e rappresentanti locali, con l’obiettivo di sensibilizzare sulle modalità di tutela delle persone più vulnerabili. La riunione si è concentrata su strategie e comportamenti utili a riconoscere e prevenire le truffe.

Tarantini Time Quotidiano Si è svolto nei giorni scorsi, presso la parrocchia di San Giovanni Bosco di Taranto, guidata da don Giovanni Monaco, un incontro dedicato alla prevenzione delle truffe ai danni delle persone più vulnerabili, in particolare degli anziani. All’iniziativa hanno preso parte il Capitano Alfredo Rendina, Comandante in Sede Vacante della Compagnia Carabinieri di Taranto, e il Luogotenente Mario Tomasi, Comandante della Stazione Taranto Principale. L’incontro si è svolto in un clima di attenzione e partecipazione, rappresentando un momento di confronto diretto tra cittadini e Arma dei Carabinieri, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per riconoscere e contrastare i tentativi di raggiro.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto, incontro in parrocchia contro le truffe agli anziani

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