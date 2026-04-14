Serino Carabinieri incontrano i cittadini contro le truffe agli anziani

Durante la celebrazione della Madonna delle Nevi a Serino, i Carabinieri hanno incontrato i cittadini per discutere di truffe rivolte agli anziani. L'iniziativa ha previsto momenti di prevenzione e informazione, con consigli pratici rivolti ai presenti. È stato anche ricordato di chiamare immediatamente il 112 in caso di sospetti o situazioni di emergenza. L'incontro ha coinvolto residenti e autorità locali, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla sicurezza.

Prevenzione e informazione durante la messa alla Madonna delle Nevi: consigli pratici e invito a chiamare subito il 112. Gli incontri di prevenzione sul territorio. Proseguono gli incontri promossi dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino per sensibilizzare la cittadinanza, in particolare le persone anziane, sul fenomeno delle truffe. Le iniziative rientrano in un più ampio progetto nazionale dell’Arma, che punta a rafforzare la prevenzione attraverso l’informazione diretta e il dialogo con i cittadini. La collaborazione tra cittadini e Carabinieri. I recenti episodi avvenuti in provincia, conclusi con l’ arresto in flagranza dei responsabili grazie alle tempestive segnalazioni delle vittime, confermano l’efficacia di questo approccio.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Serino, Carabinieri incontrano i cittadini contro le truffe agli anziani Consigli contro le truffe agli anziani, i carabinieri incontrano i cittadini di PiedimonteProsegue il ciclo di incontri promossi dal comando prrovinciale dei carabinieri di Catania per fornire consigli utili ai cittadini per riconoscere le... Serino: carabinieri in prima linea per la prevenzione delle truffe agli anzianiProseguono gli incontri organizzati dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino finalizzati a sensibilizzare i cittadini, in particolare le... VideoCC : Carabinieri: Maxi operazione contro le truffe agli anziani, 21 arresti Un grave incidente stradale si è verificato ieri a Santa Lucia di Serino. Un ragazzo di 19 anni, originario di Serino, è attualmente ricoverato presso l’ospedale Moscati, dove si trova in terapia intensiva post operatoria, dopo aver perso il controllo della sua m - facebook.com facebook