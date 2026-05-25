Non abbiamo rimpianti per queste elezioni i cividalesi però hanno fatto la loro scelta

Durante le elezioni a Cividale del Friuli, il candidato sindaco del centrosinistra ha dichiarato di non avere rimpianti per il risultato elettorale. Ha aggiunto che i cittadini cividalesi hanno comunque espresso la loro preferenza attraverso il voto. La sua intervista è stata pubblicata in merito a questa tornata elettorale.

Ecco la nostra intervista a Fabio Manzini, candidato sindaco del centrosinistra a Cividale del Friuli. La sede elettorale del candidato di centrosinistra Fabio Manzini. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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