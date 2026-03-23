Hanno pareggiato … Loro pianti e nostri rimpianti Milan a meno 6 | Scudetto possibile?
Dopo la sosta ci sarà già una giornata di campionato cruciale per la corsa Scudetto: l'Inter sfiderà la Roma mentre ci sarà lo scontro diretto tra il Milan e il Napoli che al momento sono rispettivamente secondo e terzo a sei e sette punti di distanza dall'Inter capolista. Andiamo a vedere il calendario nerazzurro: Inter-Roma, Como-Inter, Inter-Cagliari, Torino-Inter, Inter-Parma, Lazio-Inter, Inter-Verona e si chiude con Bologna-Inter. Ecco quello del Milan: Napoli-Milan, Milan-Udinese, Verona-Milan, Milan-Juventus, Sassuolo-Milan, Milan-Atalanta, Genoa-Milan, Milan-Cagliari. Chiudiamo con il calendario del Napoli: Napoli-Milan, Parma-Napoli, Napoli-Lazio, Napoli-Cremonese, Como-Napoli, Napoli-Bologna, Pisa-Napoli, Napoli-Udinese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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