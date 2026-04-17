Sassuolo Grosso racconta | Ho detto ai ragazzi che oggi mi hanno fatto emozionare abbiamo fatto un capolavoro

Dopo la partita tra Sassuolo e Como, Fabio Grosso ha parlato ai microfoni di Dazn. Ha commentato l’incontro dicendo di aver detto ai giocatori che sono stati emozionanti e che hanno realizzato un vero e proprio capolavoro. La sfida si è disputata allo stadio Mapei e le sue parole sono state rivolte ai presenti e a chi ha seguito l’evento in diretta.

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