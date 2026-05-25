Nomine Lazio Crea si apre la partita per i vertici | l’ipotesi di una donna alla presidenza

Il rinnovo del consiglio di amministrazione di Lazio Crea sta per avvenire, con le forze politiche della maggioranza impegnate a definire i nuovi membri della governance. Tra le ipotesi in discussione, si valuta anche la possibilità di una donna alla presidenza. La nomina sarà decisa nelle prossime settimane, seguendo le procedure previste per la selezione dei nuovi componenti. La composizione del nuovo organo sarà comunicata ufficialmente al termine delle consultazioni.

Roma – Il rinnovo del consiglio di amministrazione di Lazio Crea è ormai alle porte e le forze politiche della maggioranza sono già al lavoro per definire i futuri assetti della governance. La scadenza del mandato dei vertici della società in house della Regione Lazio apre una fase di trattative intense, dove i pesi e i bilanciamenti della coalizione di centrodestra giocheranno un ruolo decisivo per le nomine strategiche. Il rebus dei nomi all’interno del centrodestra. Nel panorama politico regionale circola già una lista di nomi di rilievo che potrebbero entrare nella partita per la composizione del nuovo organo direttivo. Tra le figure che vengono indicate come potenziali candidate si fanno strada i profili di Sacco, Iannarilli, Calzetta, Acciardi e Cavallari. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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