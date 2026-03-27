Un’azienda con sede a Perugia, operante in tutta l’Umbria, è sotto inchiesta per questioni legate agli stipendi, alle nomine e ai vertici. Attualmente, una commissione d’inchiesta interna sta conducendo le indagini. La presenza dell’ente si estende da Città di Castello a Terni, passando per Gubbio, Orvieto, Foligno e Spoleto. La sede principale si trova in via Pietro Tuzi 7.

Cosa fa l’agenzia forestale regionale e come funziona la controllata della Regione Umbria. La grana dei pagamenti La sede legale e amministrativa è a Perugia, in via Via Pietro Tuzi 7, ma è presente in tutta l’Umbria, da Città di Castello a Terni, passando per Gubbio, Orvieto, Foligno, Spoleto e via elencando. Stiamo parlando dell’Afor, l’agenzia forestale regionale. Una delle ‘partecipate’ della Regione Umbria, con la politica che ne sceglie il vertice. I vitalizi dei politici umbri ci costano milioni ogni anno. E aumentano: tutti i nomi e relativi assegni Rivoluzione al Trasimeno: arriva un villaggio turistico. Vi svelo il progetto e chi c’è dietro Nuova vita per l'ex Velvet e Dorian Gray. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Stipendi, nomine, vertici: Afor sotto la lente. C'è anche una commissione d'inchiesta (per indagine interna)

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