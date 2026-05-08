Cittadinanza italiana jure sanguinis Aprigliano | La sentenza della Consulta apre una nuova fase | ora la partita si sposta nei tribunali e può arrivare alla Corte UE

Una recente sentenza della Corte costituzionale ha suscitato molte discussioni sulla possibilità di ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis. La decisione, la numero 63 del 2026, è stata interpretata da alcuni come una chiusura definitiva del diritto di cittadinanza per discendenza. Tuttavia, l’effetto immediato è che ora le questioni legali in materia si spostano verso i tribunali ordinari e potrebbero arrivare fino alla Corte di giustizia europea.

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La sentenza n. 63 del 2026 della Corte costituzionale è stata letta da molti come la chiusura definitiva della cittadinanza italiana per discendenza. Lo “stop agli oriundi”, la “pietra tombale sullo jure sanguinis”, la “stretta finale” sono diventati in poche ore il racconto dominante di una pronuncia che, secondo l’Avv. Salvatore Aprigliano, cassazionista e fondatore dello Studio Legale Aprigliano International Law Firm, richiede invece una lettura più attenta e meno semplificata. Al centro della vicenda c’è l ’ art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dal cosiddetto decreto Tajani, sul quale la Consulta ha respinto le questioni sollevate dal Tribunale di Torino.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cittadinanza italiana jure sanguinis, Aprigliano: “La sentenza della Consulta apre una nuova fase: ora la partita si sposta nei tribunali e può arrivare alla Corte UE” Notizie correlate Cittadinanza jure sanguinis, il 2026 decide il futuro di milioni di discendenti e tra Corte Costituzionale e Cassazione l’Italia si gioca una risorsa economica strategicaIl 2026 si annuncia come un passaggio determinante per la cittadinanza italiana per discendenza. Cittadinanza jure sanguinis, il 2026 decide il futuro di milioni di discendenti e tra Corte CostituzCittadinanza Jure Sanguinis: Una Svolta Legale per Milioni di Italiani nel Mondo e un'Opportunità per l'Italia Il 2026 si preannuncia un anno... Contenuti di approfondimento Cittadinanza italiana jure sanguinis, Aprigliano: La sentenza della Consulta apre una nuova fase: ora la partita si sposta nei tribunali e può arrivare alla Corte UELa sentenza n. 63 del 2026 della Corte costituzionale è stata letta da molti come la chiusura definitiva della cittadinanza italiana per discendenza La sentenza n. 63 del 2026 della Corte ... ilgiornale.it Cittadinanza, svolta della Consulta: lo ius sanguinis non basta piùLa Corte Costituzionale ridefinisce lo ius sanguinis: cittadinanza, legame effettivo, diritti quesiti e retroattività della riforma 2025. diritto.it