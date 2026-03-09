Cento giorni alla MaturitàBonus prova orale e curriculumEcco tutte le novità dell' esame

Domani, martedì 10 marzo, mancheranno esattamente 100 giorni all’inizio dell’esame di maturità 2026, che si svolgerà giovedì 18 giugno alle 8 del mattino. Sono state annunciate alcune novità, tra cui il bonus, la prova orale e l’aggiornamento del curriculum. Nessun cambiamento è stato comunicato riguardo alle date o alle modalità di svolgimento dell’esame.

Domani, martedì 10 marzo, mancheranno 100 giorni all'inizio dell'esame di maturità 2026, che si aprirà giovedì 18 giugno, alle ore 8.30, con la prima prova scritta (il tema di Italiano comune a tutte le scuole) a cui seguirà il giorno dopo, alla stessa ora, la seconda prova scritta, diversificata in base agli indirizzi. Dopo la correzione degli scritti, inizieranno le prove orali, secondo un calendario che sarà stabilito dalle singole commissioni.