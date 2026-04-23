Nomine Parco Legambiente striglia tutti | Lottizzazione partitica ma la Regione faccia mea culpa

Legambiente ha criticato duramente le recenti nomine nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, accusando una lottizzazione partitica che ha coinvolto la selezione del nuovo presidente. La questione ha portato a un dibattito acceso, con l’associazione che chiede alla Regione di assumersi le proprie responsabilità per quanto accaduto. La controversia si aggiunge alle tensioni già presenti sulla gestione dell’area protetta.