Nomine Parco Legambiente striglia tutti | Lottizzazione partitica ma la Regione faccia mea culpa
Legambiente ha criticato duramente le recenti nomine nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, accusando una lottizzazione partitica che ha coinvolto la selezione del nuovo presidente. La questione ha portato a un dibattito acceso, con l’associazione che chiede alla Regione di assumersi le proprie responsabilità per quanto accaduto. La controversia si aggiunge alle tensioni già presenti sulla gestione dell’area protetta.
Lo scontro sulla nomina del nuovo presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo l'alzata di scudi di alcuni sindaci romagnoli e del Partito Democratico, che hanno accusato il ministro Gilberto Pichetto Fratin di aver.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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