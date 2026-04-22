Francesco Gattus nominato responsabile dell’Emilia per le Pari Opportunità

Francesco Gattus è stato nominato responsabile dell’Emilia per le Pari Opportunità. La nomina è stata comunicata ufficialmente in seguito al recente avvicendamento all’interno dell’organizzazione. Gattus assumerà la gestione delle attività legate alla promozione di pari opportunità nella regione, prendendo in carico le responsabilità affidategli dall’ente competente. La sua nomina entra in vigore immediatamente e sarà valida fino a nuovo avviso.

Francesco Gattus nominato responsabile Emilia per le Pari Opportunità. In seguito al recente rinnovo dei vertici della Lega ferrarese, che ha visto Massimiliano Guerzoni eletto segretario della sezione cittadina e Stefano Perelli nominato vice, arriva una nomina di livello nazionale: l’onorevole Laura Ravetto, responsabile del dipartimento Pari Opportunità della Lega Salvini Premier, ha nominato Francesco Gattus responsabile Emilia per le Pari Opportunità. "Un incarico – spiega la Lega in una nota – che va ad arricchire la segreteria locale con una figura dedicata al dialogo con associazioni e istituzioni su temi di inclusione, tutela dei diritti e attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Francesco Gattus nominato responsabile dell’Emilia per le Pari Opportunità Notizie correlate Leggi anche: Nuova nomina nella Lega: Gattus è il responsabile regionale per le Pari opportunità Michele Palla nominato responsabile dell’Area oculistica dell'Asl nord ovestPisa, 30 marzo 2026 - L’Azienda USL Toscana nord ovest informa che Michele Palla è stato nominato responsabile dell’intera area oculistica aziendale,... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Francesco Gattus nominato responsabile dell’Emilia per le Pari Opportunità; Nuova nomina nella Lega: Gattus è il responsabile regionale per le Pari opportunità. Gattuso in Serie D... ma è il cugino di Ringhio, il nuovo ct dell’ItaliaUn Gattuso in Serie D. Non si tratta certo del nuovo commissario tecnico della Nazionale, recentemente subentrato al posto dell'esonerato Spalletti, bensì del cugino Francesco. Il giovane portiere si ... corrieredellosport.it