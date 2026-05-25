Nomina al Policlinico di Foggia tensione tra Regione e Ateneo | il Rettore contesta la procedura
Il Rettore ha contestato pubblicamente la procedura di nomina al Policlinico di Foggia, sostenendo che non sia stata rispettata la normativa vigente. La Regione ha annunciato l’avvio delle procedure di selezione, mentre il Rettore ha richiesto chiarimenti ufficiali. La disputa riguarda i passaggi formali e le modalità di incarico, con tensioni che coinvolgono anche altre istituzioni sanitarie e universitarie della zona. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora risolto la questione.
FOGGIA – C’è aria di bufera sull’asse Bari- Foggia. La causa è la nomina del Direttore generale del Policlinico di Doggia, annunciata l’altro giorno dal presidente Decaro. Una nomina effettuata senza intesa con il Rettore dell’Università di Foggia. Una intesa ch enon è una cortesia, ma un obbligo. La norma è chiara: la procedura per la nomina del Direttore Generale di un Policlinico Universitario (Azienda Ospedaliero-Universitaria – AOU) è di competenza regionale e richiede un’intesa istituzionale con l’Ateneo di riferimento. Ignorare la procedura prevista dalla legge non è solo uno sgarbo istituzionale, ma un atto che viola la norma. Da... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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