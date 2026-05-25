Nomina al Policlinico di Foggia tensione tra Regione e Ateneo | il Rettore contesta la procedura

Notizia in breve

Il Rettore ha contestato pubblicamente la procedura di nomina al Policlinico di Foggia, sostenendo che non sia stata rispettata la normativa vigente. La Regione ha annunciato l’avvio delle procedure di selezione, mentre il Rettore ha richiesto chiarimenti ufficiali. La disputa riguarda i passaggi formali e le modalità di incarico, con tensioni che coinvolgono anche altre istituzioni sanitarie e universitarie della zona. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora risolto la questione.