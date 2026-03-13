Università il rettore D’Antonio | Riporteremo l’ateneo nel centro di Salerno

Il rettore dell’Università di Salerno ha annunciato che l’ateneo verrà riportato nel centro di Salerno, rafforzando così il collegamento con la città. La decisione riguarda il progetto di riorganizzazione degli spazi universitari, che prevede un trasferimento in una zona più centrale. L’obiettivo è migliorare l’accessibilità e favorire l’integrazione con il tessuto urbano locale.

L’ Università degli studi di Salerno punta a rafforzare nuovamente il proprio legame con il capoluogo. Il rettore Virgilio D’Antonio ha infatti espresso la volontà di riportare una parte della vita universitaria nel centro cittadino. «L’Università ambisce a riconquistare il ruolo naturale che deve avere in una città come Salerno. La città ambisce a essere universitaria e l’ateneo chiede di tornare a portare studenti e docenti nelle strade della città», ha dichiarato il rettore. Tra le ipotesi più concrete c’è quella legata all’utilizzo dell’ ex Tribunale di Salerno, struttura considerata strategica sia dal punto di vista logistico che simbolico. 🔗 Leggi su Zon.it

