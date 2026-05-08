Borsa di studio al Policlinico per Mari Lorusso interviene la Regione | verifiche sulla procedura

La Regione ha avviato verifiche sulla procedura relativa alla borsa di studio assegnata a Mari Lorusso presso il Policlinico di Bari. La giovane aveva partecipato a un bando pubblico e vinto un assegno annuale per un progetto scientifico. La procedura di assegnazione è ora oggetto di controlli, mentre il Policlinico conferma l’avvenuta vincita e l’assegnazione della borsa. La Regione ha comunicato l’intenzione di approfondire i passaggi seguiti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Aveva partecipato a un bando e vinto una borsa di studio annuale per un progetto scientifico al Policlinico di Bari. Ma, nelle scorse ore, la Regione è intervenuta per bloccare la procedura di assunzione di Maria Carmen Lorusso, ex consigliera coinvolta nell'inchiesta antimafia 'Codice interno'.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Policlinico di Bari: vince la giurista Maria Carmen Lorusso? Cosa scoprirai Come può una giurista supportare la ricerca sulle neoplasie neuroendocrine? Quali sono gli obiettivi scientifici del progetto Ubuntu... Al via il 730 precompilato: date, scadenze e verifiche. La guida alla proceduraFirenze, 13 aprile 2026 – Con l’avvio della campagna fiscale torna il 730 precompilato, disponibile dal 30 aprile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Borse di studio 2025/2026, scorre la graduatoria: dichiarati vincitori tutti gli studenti idonei; Bando diritto allo studio 2025/2026: In pagamento la prima rata per i vincitori della borsa di studio nominati nell'ultimo scorrimento; Approvazione e pubblicazione graduatorie ampliate ed assestate degli assegnatari con scorrimento, a seguito assegnazione e ripartizione risorse PNRR Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 - CUP B61I25001010006 e fondi PR FSE + Sicilia 2021–20; Università, al via i pagamenti del 100% delle borse di studio per 34.785 studenti idonei. Bari, borsa di studio al Policlinico sospesa: stop della Regione a Maria Carmen LorussoA Bari la Regione Puglia blocca la borsa di studio vinta da Maria Carmen Lorusso al Policlinico. Disposti controlli sulla procedura, sullo sfondo l’inchiesta Codice interno. trmtv.it Mary Lorusso vince una borsa di studio: la moglie di Olivieri farà la ricercatrice al Policlinico di BariL'ex consigliera regionale di 40 anni imputata in «Codice Interno» e laureata in giurisprudenza avrà un contratto annuale da 20mila euro lordi ... lagazzettadelmezzogiorno.it Una borsa di studio nel nome di Massimiliano Giacomello, morto a marzo a 51 anni - facebook.com facebook