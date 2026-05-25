noleggio su misura per gli strumenti tech

Una nuova tendenza nel settore tech italiano è il noleggio su misura di strumenti digitali. Le aziende e i privati scelgono di abbandonare il possesso di dispositivi, preferendo contratti di noleggio per mantenere flessibilità finanziaria. Questa modalità permette di accedere a tecnologie sempre aggiornate senza investimenti iniziali elevati. La pratica si sta diffondendo come alternativa all’acquisto, favorendo un utilizzo più dinamico e adattabile degli strumenti digitali.

SUPERARE la logica del possesso del bene tecnologico per mantenere flessibilità finanziaria e avere accesso a strumenti digitalmente sempre evoluti: è questa l’ultima tendenza nel campo del tech in Italia. Una tendenza che Banca Ifis ha intercettato, mettendo a disposizione della clientela fisica una soluzione di noleggio operativo pensata su misura per un contesto di mercato sempre più segnato dalla rapida evoluzione dei dispositivi digitali e dalla loro frequente obsolescenza. "Il rapido progresso tecnologico e l’elevata frequenza di aggiornamento dei software richiedono ai consumatori uno sforzo economico significativo per disporre di dispositivi sempre aggiornati", osserva Raffaele Zingone (nella foto in basso), condirettore generale e chief commercial officer di Banca Ifis. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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