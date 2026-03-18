Assegno unico universale 1,6 miliardi di euro erogati a gennaio 2026 | quasi 6 milioni di famiglie beneficiarie e nuovi strumenti digitali per semplificare l’accesso alla misura
A gennaio 2026, l'Assegno unico e universale ha distribuito circa 1,6 miliardi di euro, coinvolgendo quasi 6 milioni di famiglie beneficiarie. L'INPS ha pubblicato un rapporto con dati aggiornati sull’erogazione della misura, che si aggiungono ai circa 19,7 miliardi di euro distribuiti nel corso del 2025. Sono stati introdotti anche nuovi strumenti digitali per facilitare l'accesso alla misura.
L'Assegno unico e universale ha registrato a gennaio 2026 un'erogazione complessiva di 1,617 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,73 miliardi distribuiti nell'intero anno 2025, secondo quanto riportato nell'Osservatorio statistico pubblicato dall'INPS. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Articoli correlati
Assegno unico universale, erogati quasi 20 miliardi anche nel 2025Roma, 19 febbraio 2026 – L’Assegno unico e universale (AUU) resta una delle voci più robuste e stabili della spesa sociale italiana: nel 2025 alle...
Assegno Unico Universale, quasi 40 miliardi erogati in due anni: il rapporto INPS rivela chi riceve di più, con quanti figli e in quale regioneL'Osservatorio statistico sull'Assegno Unico Universale pubblicato dall'INPS - Coordinamento Generale Statistico Attuariale fornisce un quadro...
Assegno Unico Gennaio 2026: Date Pagamenti, Anticipi e Nuovi Aumenti ISEE!
Tutto quello che riguarda Assegno unico
Temi più discussi: UniCredit Bloc-Notes: Assegno Unico e Universale per i figli 2026; Assegno unico figli disabili: maggiorazioni, importi 2026, ISEE e istruzioni INPS; Assegno Unico figli 2026: guida completa, requisiti e tabelle di calcolo; ISEE 2026, marzo è il mese decisivo per il rinnovo: cosa rischia chi non presenta la DSU e come salvaguardare bonus e assegno unico.
Assegno unico: Inps, a gennaio 2026 erogati 1,6 miliardi di euro, con riferimento a circa 9,3 milioni di figli e 5,9 milioni di nuclei familiariA gennaio 2026 sono stati erogati alle famiglie per l’assegno unico universale 1,6 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,7 miliardi del 2025. Ne dà notizia oggi l’Istituto nazionale previdenza soc ... agensir.it
Inps, a gennaio erogati 1,6 miliardi per l'assegno unicoA gennaio 2026 sono stati erogati 1,6 miliardi di euro per l'assegno unico universale, che si aggiungono ai 19,7 miliardi del 2025. Sono i dati contenuti nell'aggiornamento del relativo Osservatorio s ... ansa.it
Accredito assegno unico con data 18 controllate.! #assegnounico #accredito - facebook.com facebook
Assegno Unico, rivalutazioni, nuove regole ISEE e slittamenti nei pagamenti: ecco cosa cambia per le famiglie italiane x.com