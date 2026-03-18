Assegno unico universale 1,6 miliardi di euro erogati a gennaio 2026 | quasi 6 milioni di famiglie beneficiarie e nuovi strumenti digitali per semplificare l’accesso alla misura

A gennaio 2026, l'Assegno unico e universale ha distribuito circa 1,6 miliardi di euro, coinvolgendo quasi 6 milioni di famiglie beneficiarie. L'INPS ha pubblicato un rapporto con dati aggiornati sull’erogazione della misura, che si aggiungono ai circa 19,7 miliardi di euro distribuiti nel corso del 2025. Sono stati introdotti anche nuovi strumenti digitali per facilitare l'accesso alla misura.