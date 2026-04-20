Il gruppo alberghiero Leonardo Hotels è stato confermato come partner ufficiale dell’ospitalità per la prossima edizione della Stramilano, in programma domenica 3 maggio 2026. La collaborazione prevede l’allestimento di strutture ricettive dedicate agli atleti e ai partecipanti, con l’obiettivo di garantire alloggi su misura per le esigenze della manifestazione. La conferma è arrivata in vista dell’evento podistico, che coinvolgerà numerosi atleti e appassionati.

Il gruppo alberghiero Leonardo Hotels conferma la propria presenza come partner per l’ospitalità della Stramilano 2026, la competizione podistica prevista per domenica 3 maggio. La collaborazione coinvolge due strutture situate a Milano: il Nyx Hotel Milan e il Leonardo Hotel Milan City Center. Logistica e servizi su misura per gli atleti professionisti. La gestione dei team sportivi d’élite sarà affidata al Nyx Hotel Milan. Qui i professionisti e i loro staff avranno accesso a un pacchetto di accoglienza progettato per le necessità del pre-gara. Il è sulla preparazione fisica e nutrizionale: le strutture offrono infatti colazioni anticipate per rispettare i ritmi della competizione e menù gastronomici bilanciati, pensati per seguire i regimi alimentari richiesti dagli atleti prima della sfida.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stramilano 2026: hotel su misura per nutrire e ospitare gli atleti

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Leonardo Hotels riconferma la partnership con la Stramilano 2026Per il quarto anno consecutivo Leonardo Hotels è hospitality partner della Stramilano 2026, in programma domenica 3 maggio. travelquotidiano.com

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