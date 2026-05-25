Noemi apre le grandi date estive a Mestre

Noemi ha annunciato l'inizio di un tour estivo a Mestre, con concerti che combinano momenti intimi e performance energiche. Durante gli spettacoli, la cantante interpreterà alcune delle sue hit più famose, mettendo in risalto la sua voce e la sua presenza scenica. La tournée si svolgerà in diverse date, offrendo al pubblico un'esperienza dal vivo che valorizza la sua musica e il suo stile.

Noemi torna dal vivo con un tour che sarà un'esperienza allo stesso tempo intima e potente, capace di esaltare la sua inconfondibile voce graffiante e la sua energia interpretativa, attraverso una serie di hit che hanno caratterizzato la sua intera carriera.Il Parco Bissuola di Mestre ospita. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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Noemi - Bianca (Testo/Lyrics)

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