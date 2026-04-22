Shiva annuncia le date estive il 6 agosto a Catania

Shiva ha comunicato le date dello spettacolo estivo, tra cui quella del 6 agosto a Catania. Dopo aver annunciato il tour nei palazzetti dello sport, con alcune date già esaurite nelle principali città italiane, il cantante ha specificato anche le date che si terranno durante i festival più importanti del paese. L’artista si prepara a esibirsi in diverse località italiane nel corso della prossima estate.

Dopo l’annuncio del tour nei Palasport, con date già sold out a Milano, Roma e Napoli, Shiva annuncia le date estive del tour, che farà tappa nei principali festival italiani, pronto a conquistare l’estate 2026. Raggiunge il tutto esaurito anche la seconda data all’Unipol Forum di Milano.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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